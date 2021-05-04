В ЄС зроблено 150 мільйонів щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У країнах Євросоюзу вже зроблено 150 мільйонів щеплень проти COVID-19. Про це у своєму Twitter повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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"Вакцинація набирає обертів по всьому ЄС. Ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень", - написала глава Єврокомісії.
Деталі
За словами Урсули фон дер Ляєн, чверть всіх європейців вже отримали свою першу дозу.
Вона додала, що у липні буде достатньо доз для вакцинації 70% дорослого населення ЄС.
Доповнення
Глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що для вакцинації більшості дорослого населення світу від коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я потрібно в наступному році від 35 до 45 млрд доларів.