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В ЄС зроблено 150 мільйонів щеплень від COVID-19

В ЄС зроблено 150 мільйонів щеплень від COVID-19

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У країнах Євросоюзу вже зроблено 150 мільйонів щеплень проти COVID-19. Про це у своєму Twitter повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН

Цитата: 

"Вакцинація набирає обертів по всьому ЄС. Ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень", - написала глава Єврокомісії.

Деталі 

За словами Урсули фон дер Ляєн, чверть всіх європейців вже отримали свою першу дозу.

Вона додала, що у липні буде достатньо доз для вакцинації 70% дорослого населення ЄС.

Доповнення 

Глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що для вакцинації більшості дорослого населення світу від коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я потрібно в наступному році від 35 до 45 млрд доларів. 

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