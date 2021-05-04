В ЕС сделано 150 миллионов прививок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В странах Евросоюза уже сделано 150 миллионов прививок против COVID-19. Об этом в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
Цитата:
"Вакцинация набирает обороты по всему ЕС. Мы только что прошли 150 миллионов прививок", - написала глава Еврокомиссии.
Детали
По словам Урсулы фон дер Ляйен, четверть всех европейцев уже получили свою первую дозу.
Она добавила, что в июле будет достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения ЕС.
Дополнение
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что для вакцинации большинства взрослого населения мира от коронавируса Всемирной организации здравоохранения нужно в следующем году от 35 до 45 млрд долларов.