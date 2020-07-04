В ЄС засудили "голосування" щодо конституції Росії в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права, передає УНН із посиланням на заяву Представництва Європейського Союзу в Україні за погодження з головами місій країн-членів ЄС в Україні.
"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві.
У заяві також зазначено, що Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.
"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосили у Представництві.
Нагадаємо, у Росії набули чинності зміни до конституції, які дозволяють “обнулити” терміни Путіна.
Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким встановив дату вступу в силу поправок до конституції — 4 липня.
Як повідомлялося, за прийняття “поправок” до конституції проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%.