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В ЄС розповіли, як будуть відновлювати гуманітарний діалог з Білоруссю

В ЄС розповіли, як будуть відновлювати гуманітарний діалог з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Незважаючи на те, що Білорусь скоротила присутність дипломатів деяких держав ЄС, діалог про зупинку насильства в країні будуть вести методами публічної дипломатії. Про це в інтерв'ю DW заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор, передає УНН.

"Влада Білорусі скоротила присутність дипломатів деяких державах ЄС. Але ми будемо використовувати можливості говорити з ким завгодно в Білорусі, аби це допомогло зупинити насильство. І якщо влада не хоче говорити з нами, ми все одно будемо говорити про це: методами публічної дипломатії, в міжнародних організаціях. Дуже активний Європарламент", - повідомив Гілмор.

За його словами, до виборів 9 серпня з Білоруссю вели досить продуктивний діалог з прав людини. Був певний прогрес щодо прав дітей в притулках і дітей з інвалідністю, в захисті від домашнього насильства.

"Але не було помітного прогресу в таких питаннях, як свобода зібрань, свобода слова, а також цивільних і політичних прав. Ми регулярно обговорювали проблему смертної кари. Білорусь - єдина країна Європи, яка застосовує смертну кару. Ми вмовляли її скасувати, бачили зменшення кількості страт. Все це призвело до поліпшення відносин між ЄС та Білоруссю", - додав Гілмор.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей.

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