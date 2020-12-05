В ЄС розповіли, як будуть відновлювати гуманітарний діалог з Білоруссю

"Влада Білорусі скоротила присутність дипломатів деяких державах ЄС. Але ми будемо використовувати можливості говорити з ким завгодно в Білорусі, аби це допомогло зупинити насильство. І якщо влада не хоче говорити з нами, ми все одно будемо говорити про це: методами публічної дипломатії, в міжнародних організаціях. Дуже активний Європарламент", - повідомив Гілмор.

За його словами, до виборів 9 серпня з Білоруссю вели досить продуктивний діалог з прав людини. Був певний прогрес щодо прав дітей в притулках і дітей з інвалідністю, в захисті від домашнього насильства.

"Але не було помітного прогресу в таких питаннях, як свобода зібрань, свобода слова, а також цивільних і політичних прав. Ми регулярно обговорювали проблему смертної кари. Білорусь - єдина країна Європи, яка застосовує смертну кару. Ми вмовляли її скасувати, бачили зменшення кількості страт. Все це призвело до поліпшення відносин між ЄС та Білоруссю", - додав Гілмор.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей.