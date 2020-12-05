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В ЕС рассказали, как будут восстанавливать гуманитарный диалог с Беларусью

В ЕС рассказали, как будут восстанавливать гуманитарный диалог с Беларусью

Киев  •  УНН

 • 15748 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Несмотря на то, что Беларусь сократила присутствие дипломатов некоторых государств ЕС, диалог об остановке насилия в стране будут вести методами публичной дипломатии. Об этом в интервью DW заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, передает УНН.

“Власти Беларуси сократили присутствие дипломатов некоторых государств ЕС. Но мы будем использовать возможности говорить с кем угодно в Беларуси, лишь бы это помогло остановить насилие. И если власти не хотят говорить с нами, мы все равно будем говорить об этом: методами публичной дипломатии, в международных организациях. Очень активен Европарламент”, — сообщил Гилмор.

По его словам, до выборов 9 августа с Беларусью вели достаточно продуктивный диалог по правам человека. Был определенный прогресс в отношении прав детей в приютах и детей с инвалидностью, в защите от домашнего насилия. “Но не было заметного прогресса по таким вопросам, как свобода собраний, свобода слова, а также гражданским и политическим правам. Мы регулярно обсуждали проблему смертной казни. Беларусь — единственная страна Европы, применяющая смертную казнь. Мы уговаривали ее отменить, видели уменьшение количества казней. Все это привело к улучшению отношений между ЕС и Беларусью”, — добавил Гилмор.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей.

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