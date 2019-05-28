В ЄС прокоментували слова Коломойського про дефолт

КИЇВ. 28 травня. УНН. Україні у фінансовому питанні варто покладатись на МВФ і таких партнерів, як Євросоюз. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон, коментуючи нещодавній заклик бізнесмена Ігора Коломойського оголосити в Україні дефолт, передає кореспондент УНН.