В ЄС прокоментували слова Коломойського про дефолт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Україні у фінансовому питанні варто покладатись на МВФ і таких партнерів, як Євросоюз. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон, коментуючи нещодавній заклик бізнесмена Ігора Коломойського оголосити в Україні дефолт, передає кореспондент УНН.

“Ми наполегливо рекомендуємо Україні, так само як і всім іншим країнам, і всім іншим країнам, що знаходяться у схожій ситуації, покладатись на МВФ і таких партнерів, як ЄС, для того, щоб мати достатньо коштів аби обслуговувати зовнішній борг”, — сказав дипломат.

З його слів, під час наших сьогоднішніх зустрічей з представниками української влади не було жодних сигналів про те, що українська сторона не поділяє цих поглядів.

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“Навпаки — ми отримали враження, що українська сторона, наші співрозмовники чи то в АП, чи то в уряді, повністю поділяють наші погляди”, — зазначив Даніельссон.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що питання про оголошення дефолту командою Президента України Володимира Зеленського не розглядається. 

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