В ЄС прокоментували призначення нового голови НАЗК

КИЇВ. 15 січня. УНН. Олександра Новікова, якого обрали новим керівником Національного агентства з питань запобігання корупції, було призначено в процесі відкритого конкурсу, він знає "всі ноу-хау як почати імплементувати в життя" свої плани щодо боротьби з корупцією в державі. Про це під час виступу в українському уряді сказав глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент УНН.