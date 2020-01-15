В ЄС прокоментували призначення нового голови НАЗК

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Олександра Новікова, якого обрали новим керівником Національного агентства з питань запобігання корупції, було призначено в процесі відкритого конкурсу, він знає "всі ноу-хау як почати імплементувати в життя" свої плани щодо боротьби з корупцією в державі. Про це під час виступу в українському уряді сказав глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент УНН.

"Хотів би також висловити свої вітання пану Новікову на висунення на посаду НАЗК, тому що процес визначення кандидата був дуже прозорий, дуже відкритий. Я хотів би подякувати українському уряду за те, що ви запросили ЄС та інших міжнародних партнерів взяти участь у цьому процесі. Боротьба з корупцією – це найбільший пріоритет для України", - сказав Маасікас.

З його слів, боротьба з корупцією є однією з важливих питань у співпраці між Україною та ЄС.

"Говорячи про агентство з запобігання корупції з новим керівником, це дуже важливо - дуже важливо, щоб ті декларації, які подають держслужбовці, були прозорими та відкритими. На жаль, тут не все ще зроблено, але систему потрібно налаштувати таким, чином, щоб вона давала результати. Також ми очікуємо дуже багато чого від агентства з протидії корупції, і почувши від пана Новікова, що він планує робити на посаді, я зрозумів, що всі плани у нього вже є, і він знає всі ноу-хау як почати імплементувати в життя те, що він вже напланував", - заявив дипломат.

Нагадаємо, 15 січня Кабінет міністрів призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції переможця у відкритому конкурсі на посаду Олександра Новікова.

Українські Національні Новини

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