В ЕС прокомментировали назначение нового главы НАПК

"Хотел бы также выразить свои поздравления господину Новикову на выдвижение на должность НАПК, так как процесс определения кандидата был очень прозрачным, очень открытым. Я хотел бы поблагодарить украинское правительство за то, что вы пригласили ЕС и других международных партнеров принять участие в этом процессе. Борьба с коррупцией - это наибольший приоритет для Украины", - сказал Маасикас.

По его словам, борьба с коррупцией является одним из важных вопросов в сотрудничестве между Украиной и ЕС.

"Говоря об агентстве по предотвращению коррупции с новым руководителем, это очень важно - очень важно, чтобы те декларации, которые подают госслужащие, были прозрачными и открытыми. К сожалению, здесь не все еще сделано, но систему нужно настроить таким, образом, чтобы она давала результаты. Также мы ожидаем слишком многого от агентства по противодействию коррупции, и услышав от господина Новикова, что он планирует делать на должности, я понял, что все планы у него уже есть, и он знает все ноу-хау как начать имплементировать в жизнь то, что он уже напланировал", - заявил дипломат.

Напомним, 15 января Кабинет министров назначил новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции победителя в открытом конкурсе на должность Александра Новикова.