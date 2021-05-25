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В ЄС понад 45% дорослого населення отримали першу дозу вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. В Європейському Союзі понад 45% дорослого населення вже отримали першу дозу вакцини від COVID-19. Про це заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

В ЄС понад 45% дорослого населення отримали першу дозу вакцини від COVID-19

Цитата:

"Кількість щеплень збільшується. Доставлено 300 мільйонів доз вакцини. 245 мільйонів щеплень. 46% дорослого населення ЄС вакциновані хоча б однієї дозою", - написала Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, очікується, що на цьому тижні половина дорослих в ЄС отримає свою першу дозу вакцини.

Доповнення

Європейська комісія підписала новий контракт на поставку вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз в 2021-2023 роках.

Нагадаємо, з 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва про проходження вакцинації - так звані "паспорта вакцинації".

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