В ЄС понад 45% дорослого населення отримали першу дозу вакцини від COVID-19

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"Кількість щеплень збільшується. Доставлено 300 мільйонів доз вакцини. 245 мільйонів щеплень. 46% дорослого населення ЄС вакциновані хоча б однієї дозою", - написала Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, очікується, що на цьому тижні половина дорослих в ЄС отримає свою першу дозу вакцини.

Доповнення

Європейська комісія підписала новий контракт на поставку вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз в 2021-2023 роках.

Нагадаємо, з 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва про проходження вакцинації - так звані "паспорта вакцинації".