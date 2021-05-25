В ЕС более 45% взрослого населения получили первую дозу вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Европейском Союзе более 45% взрослого населения уже получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Количество прививок увеличивается. Доставлено 300 миллионов доз вакцины. 245 миллионов прививок. 46% взрослого населения ЕС вакцинированы хотя бы одной дозой", - написала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, ожидается, что на этой неделе половина взрослых в ЕС получит свою первую дозу вакцины.
Дополнение
Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годах.
Напомним, с 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства о прохождении вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации".