В ЄС не змогли домовитися про черговий транш військової допомоги Україні

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Боррель нагадав, що ЄС збирається виділити 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки. Разом з тим він засмучений через те, що черговий транш на 500 млн євро все ще заблокований.

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“Однак я шкодую, що минула пропозиція все ще заблокована. Сподіваюся, ми зможемо розблокувати її в найближчі тижні, але це проблема”, - сказав Боррель.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки, а саме 50 млрд євро.