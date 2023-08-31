В ЄС не змогли домовитися про черговий транш військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Глави МЗС Європейського Союзу не змогли домовитися про надання Україні чергового траншу військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Про це повідомив Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції у Толедо, передає УНН.
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Боррель нагадав, що ЄС збирається виділити 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки. Разом з тим він засмучений через те, що черговий транш на 500 млн євро все ще заблокований.
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“Однак я шкодую, що минула пропозиція все ще заблокована. Сподіваюся, ми зможемо розблокувати її в найближчі тижні, але це проблема”, - сказав Боррель.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки, а саме 50 млрд євро.