В ЕС не смогли договориться об очередном транше военной помощи Украине

Детали

Боррель напомнил, что ЕС собирается выделить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на следующие четыре года. Вместе с тем он расстроен из-за того, что очередной транш на 500 млн евро все еще заблокирован.

Цитата

“Однако я сожалею, что прошлое предложение все еще заблокировано. Надеюсь, мы сможем разблокировать его в ближайшие недели, но это проблема”, - сказал Боррель.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине большей финансовой поддержки, а именно 50 млрд евро.