В ЕС не смогли договориться об очередном транше военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Главы МИД Европейского Союза не смогли договориться о предоставлении Украине очередного транша военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Толедо, передает УНН.
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Боррель напомнил, что ЕС собирается выделить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на следующие четыре года. Вместе с тем он расстроен из-за того, что очередной транш на 500 млн евро все еще заблокирован.
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“Однако я сожалею, что прошлое предложение все еще заблокировано. Надеюсь, мы сможем разблокировать его в ближайшие недели, но это проблема”, - сказал Боррель.
Напомним
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине большей финансовой поддержки, а именно 50 млрд евро.