В ЄС назвали указ Путіна спробою РФ підірвати суверенітет України

“4 листопада 2020 року президент [Росії Володимир] Путін підписав указ, який спрощує визнання Російською Федерацією документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам і особам, які постійно приживають у Донецькій і Луганській областях України. Це є черговою спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України”, — написав Пітер Стано.

Він зазначив, що вони очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами і перешкоджають повної реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду районів, а також буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по Мінським угодам.

“У 2019 році Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків опублікували керівництво з обробки візових заяв від осіб, які постійно проживають на територіях непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей України, з метою забезпечення дотримання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також належного і послідовного застосування правил ЄС щодо шенгенських віз в Російській Федерації та Україні. Європейський Союз як і раніше рішуче підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, — додав Стано.

Нагадаємо, Кремль пояснює паспортизацію Донбасу “захистом етнічних росіян”.

У МЗС висловили Росії протест через провокаційний указ Путіна.