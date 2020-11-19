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В ЄС назвали указ Путіна спробою РФ підірвати суверенітет України

В ЄС назвали указ Путіна спробою РФ підірвати суверенітет України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано зробив заяву, в якій назвав указ Путіна про легалізацію виданих в ОРДЛО паспортів спробою Російської Федерації підірвати суверенітет України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Європейського Союзу.

“4 листопада 2020 року президент [Росії Володимир] Путін підписав указ, який спрощує визнання Російською Федерацією документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам і особам, які постійно приживають у Донецькій і Луганській областях України. Це є черговою спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України”, — написав Пітер Стано.

Він зазначив, що вони очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами і перешкоджають повної реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду районів, а також буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по Мінським угодам.

“У 2019 році Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків опублікували керівництво з обробки візових заяв від осіб, які постійно проживають на територіях непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей України, з метою забезпечення дотримання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також належного і послідовного застосування правил ЄС щодо шенгенських віз в Російській Федерації та Україні. Європейський Союз як і раніше рішуче підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, — додав Стано.

Нагадаємо, Кремль пояснює паспортизацію Донбасу “захистом етнічних росіян”.

У МЗС висловили Росії протест через провокаційний указ Путіна.

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