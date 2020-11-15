В ЄС хочуть створити незалежне від ВООЗ відомство по боротьбі з пандеміями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісія має намір створити незалежне від ВОЗ відомство для боротьби з епідеміями, яке зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію, а також забезпечувати країни-члени вакцинами та медикаментами, пише DW, передає УНН.
За словами єврокомісара з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, країни Євросоюзу повинні скоординувати свої дії для боротьби з масштабними кризами, такими, як пандемія коронавируса.
“Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, прийнятих [країнами ЄС] на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії. Зокрема, відсутність підготовки, брак медичного обладнання та обмежені можливості тестування”, — нагадала вона.
Щоб подібного не повторилося, Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров’я, який буде відслідковувати розвиток інфекційних захворювань і в разі потреби зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.
“Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров’я”, — зазначила Кіріакідес.
Як повідомляв УНН, станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,8 млн осіб, з них одужало майже 34,7 млн, кількість померлих зросла до 1,3 млн людей.