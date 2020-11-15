В ЕС хотят создать независимое от ВОЗ ведомство по борьбе с пандемиями

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами, такими как пандемия коронавируса.

“Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых [странами ЕС] на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии. В частности, отсутствие подготовки, отсутствие медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования”, — напомнила она.

Чтобы подобного не повторилось, Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

“Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения”, — отметила Кириакидес.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,8 млн человек, из них выздоровели почти 34,7 млн, количество умерших возросло до 1,3 млн человек.