В ЄБРР прокоментували домовленість з НБУ про валютний своп у розмірі 500 млн доларів

"Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та НБУ домовилися про своп у розмірі 500 млн дол. з метою збільшення доступності фінансування в гривні для місцевих компаній, що зазнали впливу пандемії коронавірусу. Цей своп "долар-гривня" дозволить ЄБРР отримати надійний доступ до гривневої ліквідності та надавати кредити в місцевій валюті новим та існуючим клієнтам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть використовуватися для забезпечення нагальних потреб компаній в ліквідності, короткостроковому оборотному капіталі та торговельному фінансуванні. Надання фінансування в гривні дозволить обмежити відповідні валютні ризики.

"Сторони планують, що перша транзакція за цим свопом буде здійснена вже найближчими тижнями. ЄБРР запустив програму реагування на пов’язану з коронавірусом кризу і посткризового відновлення. Наразі очікується, що на це будуть спрямовані всі інвестиції Банку протягом 2020-21 рр. в розмірі до 21 млрд євро", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали договір про здійснення валютних операцій своп гривня/долар в обсязі до 500 млн дол.