В ЕБРР прокомментировали договоренность с НБУ о валютном свопе в размере 500 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Европейский банк реконструции и развития договорился с НБУ о свопе для поддержки украинского бизнеса, кредитования в местной валюте, что поможет смягчить влияние пандемии коронавируса на компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.
"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и НБУ договорились о свопе в размере 500 млн долл. С целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, подвергшихся воздействию пандемии коронавируса. Этот своп "доллар-гривня" позволит ЕБРР получить надежный доступ к гривневой ликвидности и предоставлять кредиты в местной валюте новым и существующим клиентам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства будут использоваться для обеспечения насущных потребностей компаний в ликвидности, краткосрочном оборотном капитале и торговом финансировании. Предоставление финансирования в гривне позволит ограничить соответствующие валютные риски.
"Стороны планируют, что первая транзакция по этому свопу будет осуществлена уже в ближайшие недели. ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисное восстановление. Сейчас ожидается, что на это будут направлены все инвестиции Банка в течение 2020-21 гг. в размере в 21 млрд евро", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар в объеме до 500 млн долл.