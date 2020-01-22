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В Яворові ввели карантин через сказ у собаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Зареєстровано випадок захворювання на сказ в домашнього собаки, який утримувався у вольєрі, в місті Яворові (Львівщина). Про це повідомила лікар-епідеміолог, завідувачка відділенням організації епідеміологічних досліджень Яворівського районного відділу Львівського обласного лабораторного центру Віра Левицька, інформує УНН з посиланням на Гал-Інфо.

В Яворові ввели карантин через сказ у собаки

З її слів, собака захворів 14 січня, коли з’явилися підозрілі симптоми: пес став гризти неїстівні предмети, однак був неагресивним. Щеплень проти сказу собака не отримував. Власники тварини звернулися за ветеринарною допомогою до фахівців Яворівської державної ветеринарної лікарні ветмедицини, де тварину негайно прощепили від сказу. Протягом доби собака наніс укуси іншому домашньому собаці під час їх вигулювання власником, а вже 15 січня хворий пес загинув.

"Фахівцями Львівської обласної ветеринарної лабораторії ветеринарної медицини проведено ветекспертизу матеріалів, взятих з останків тварини, видано такий результат: сказ.

Імовірне зараження собаки відбулося при контакті з дикими тваринами під час вигулювання в лісовому масиві поблизу військового містечка Яворова.

Через цей випадок сказу рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при Яворівській райдержадміністрації було введено карантин в м. Яворові та на прилеглій території.

Нагадаємо, скажена вівчарка покусала трьох людей на Кіровоградщині.

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