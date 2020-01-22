В Яворове ввели карантин из-за бешенства у собаки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Зарегистрирован случай заболевания бешенством у домашней собаки, которая содержалась в вольере, в городе Яворов (Львовская область). Об этом сообщила врач-эпидемиолог, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Яворивского районного отдела Львовского областного лабораторного центра Вера Левицкая, передает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.
По ее словам, собака заболела 14 января, когда появились подозрительные симптомы: пес стал грызть несъедобные предметы, однако был неагрессивным. Прививок против бешенства собака не получала. Владельцы животного обратились за ветеринарной помощью к специалистам Яворивский государственной ветеринарной больницы ветмедицины, где животное немедленно привили от бешенства. В течение суток собака нанес укусы другой домашнем собаке во время их выгула владельцем, а уже 15 января больной пес погиб.
"Специалистами Львовской областной ветеринарной лаборатории ветеринарной медицины проведено ветэкспертизы материалов, взятых из останков животных, выдано такой результат: бешенство.
Вероятно заражение собаки произошло при контакте с дикими животными во время выгула в лесном массиве вблизи военного городка Яворова.
Из-за этого случая бешенства решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Яворивский райгосадминистрации был введен карантин в Яворове и на прилегающей территории.
Напомним, бешеная овчарка покусала трех человек в Кировоградской области.