В Японії в результаті вибуху в ресторані постраждали понад 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 40 людей постраждали в результаті вибуху і пожежі, які сталися в неділю в закладі харчування на півночі Японії, передає УНН з посиланням на портал Kyodo.
Відзначається, що інцидент стався в місті Саппоро. Як пише портал, декілька прилеглих будівель також постраждали.
“За даними департаменту поліції Хоккайдо, в цілому 42 людини, 19 чоловіків і 23 жінки, отримали поранення. Один з чоловіків в магазині нерухомості серйозно постраждав. Міське управління пожежної охорони розслідує можливість вибуху газу”, — пише портал.
Як повідомляв УНН, у неділю в житловому будинку в російській Вологді стався вибух побутового газу, внаслідок якого одна людина загинула та ще семеро постраждали.