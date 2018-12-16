В Японии в результате взрыва в ресторане пострадали более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 40 человек пострадали в результате взрыва и пожара, которые произошли в воскресенье в заведении питания на севере Японии, передает УНН со ссылкой на портал Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро. Как пишет портал, несколько прилегающих зданий также пострадали.
"По данным департамента полиции Хоккайдо, в общей сложности 42 человека, 19 мужчин и 23 женщины, получили ранения. Один из мужчин в магазине недвижимости серьезно пострадал. Городское управление пожарной охраны расследует возможность взрыва газа", - пишет портал.
Как сообщал УНН, в воскресенье в жилом доме в российской Вологде произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и еще семеро пострадали.