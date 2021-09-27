В Японії скасують надзвичайну ситуацію, введену через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Уряд Японії ухвалив рішення в четвер скасувати режим надзвичайної ситуації, який ввели у всіх районах через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.
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Повідомляють, що рішення було ухвалено після того, як сьогодні прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа обговорив це питання з відповідними міністрами.
Наразі режим надзвичайної ситуації діє у Токіо, Осаці та 17 інших префектурах.
Прогнозують, що у вівторок уряд заслухає думку ради експертів, щоб остаточно визначитися зі своїм планом.
Як повідомляє Reuters, улітку в Японії фіксували рекордний рівень зараження коронавірусом — 25 тис. нових хворих щодня.
Однак протягом останніх тижнів ця кількість зменшилася, і в неділю в країні було зареєстровано трохи більше ніж 2 тис. випадків. Наразі повністю вакциновано понад 57% японців.
Нагадаємо
Під час надзвичайної ситуації в Японії скоротили години роботи ресторанів і барів, а також заборонили продавати алкоголь.
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