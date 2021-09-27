В Японії скасують надзвичайну ситуацію, введену через COVID-19

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Повідомляють, що рішення було ухвалено після того, як сьогодні прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа обговорив це питання з відповідними міністрами.

Наразі режим надзвичайної ситуації діє у Токіо, Осаці та 17 інших префектурах.

Прогнозують, що у вівторок уряд заслухає думку ради експертів, щоб остаточно визначитися зі своїм планом.

Як повідомляє Reuters, улітку в Японії фіксували рекордний рівень зараження коронавірусом — 25 тис. нових хворих щодня.

Однак протягом останніх тижнів ця кількість зменшилася, і в неділю в країні було зареєстровано трохи більше ніж 2 тис. випадків. Наразі повністю вакциновано понад 57% японців.

Нагадаємо

Під час надзвичайної ситуації в Японії скоротили години роботи ресторанів і барів, а також заборонили продавати алкоголь.

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