В Японии отменят чрезвычайную ситуацию, введенную из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правительство Японии приняло решение в четверг отменить режим чрезвычайной ситуации, который ввели во всех районах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Сообщается, что решение было принято после того, как сегодня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудил этот вопрос с соответствующими министрами.
Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в Токио, Осаке и 17 других префектурах.
Прогнозируют, что во вторник правительство заслушает мнение совета экспертов, чтобы окончательно определиться со своим планом.
Как сообщает Reuters, летом в Японии фиксировали рекордный уровень заражения коронавируса – 25 тыс. новых больных ежедневно.
Однако в последние недели это количество уменьшилось, и в воскресенье в стране было зарегистрировано чуть более 2 тыс. случаев. Сейчас полностью вакцинированы более 57% японцев.
Напомним
Во время чрезвычайной ситуации в Японии сократили часы работы ресторанов и баров, а также запретили продавать алкоголь.
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