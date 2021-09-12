В Японії 50% населення вакцинувалося проти коронавірусу

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"Якщо вакцинація буде розвиватися нинішніми темпами, до кінця цього місяця вона перевищить 60%", - сказав Нісімура, порівнюючи з поточними показниками в Великій Британії і Франції.

Деталі

Спочатку Японія відставала від інших великих економік по впровадженню вакцинації, але згодом домоглася швидкого прогресу.

Уряд прагне завершити повну вакцинацію всіх, хто має на це право і вакцинувати 80% населення до початку листопада.

Нішімура зазначив, що підвищення рівня вакцинації до 80% матиме значний вплив на кількість випадків зараження COVID-19.

Для порівняння, в Сполучених Штатах близько 53% населення були повністю вакциновані, в той час як понад 80% населення Сінгапуру отримали дві дози вакцини.

Доповнення

Програма вакцинації Японії почалася в лютому з медичних працівників, а в квітні розширилася до осіб у віці 65 років і старше. Пізніше її було поширене на людей молодше 65 років.

В країні дозволені до застосування три види вакцин від коронавірусу - Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Нині Японія бореться з п'ятої хвилею COVID-19, викликаної дуже заразним "Дельта" варіантом, при цьому система охорони здоров'я перебуває в напрузі.

Хоча з понеділка надзвичайний стан буде продовжено в Токіо і 18 префектурах, уряд планує надалі ослабити обмеження в листопаді, як тільки велика частина населення буде вакцинована.