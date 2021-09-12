В Японии 50% населения привито против коронавируса

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Количество вакцинированного населения, что получили обе дозы вакцины от коронавируса в Японии достигло отметки в 50%. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на министра по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, что отвечает также и за меры по борьбе с коронавирусом, информирует УНН.