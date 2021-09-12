В Японии 50% населения привито против коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Количество вакцинированного населения, что получили обе дозы вакцины от коронавируса в Японии достигло отметки в 50%. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на министра по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, что отвечает также и за меры по борьбе с коронавирусом, информирует УНН.
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"Если вакцинация будет развиваться нынешними темпами, к концу этого месяца она превысит 60%", - сказал Нисимура, по сравнению с текущими показателями в Великобритании и Франции.
Детали
Сначала Япония отставала от других крупных экономик по внедрению вакцинации, но впоследствии добилась быстрого прогресса.
Правительство стремится завершить полную вакцинацию всех, кто имеет на это право и вакцинировать 80% населения до начала ноября.
Нишимура отметил, что повышение уровня вакцинации до 80% будет иметь значительное влияние на количество случаев заражения COVID-19.
Для сравнения, в Соединенных Штатах около 53% населения были полностью вакцинированы, в то время как более 80% населения Сингапура получили две дозы вакцины.
Дополнение
Программа вакцинации Японии началась в феврале из медицинских работников, а в апреле расширилась на лиц в возрасте 65 лет и старше. Позже ее было распространено на людей моложе 65 лет.
В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Сейчас Япония борется с пятой волной COVID-19, вызванной очень заразным "Дельта" вариантом, при этом система здравоохранения находится в напряжении.
Хотя с понедельника чрезвычайное положение будет продолжено в Токио и 18 префектурах, правительство планирует в дальнейшем ослабить ограничения в ноябре, как только большая часть населения будет вакцинирована.