Японія продовжить надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19 в Токіо - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Японія готується продовжити надзвичайний стан, викликаний COVID-19, приблизно на два тижні для Токіо і трьох навколишніх його префектур, повідомляє місцеве видання Mainichi, інформує УНН.
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Шість інших префектур, включаючи промислові центри Осака і Айті, також будуть розглядатися на предмет продовження періоду надзвичайної ситуації з поточної дати закінчення, 12 вересня, повідомляє газета.
Уряд проведе засідання, щоб прийняти рішення приблизно в середині наступного тижня.
По всій Японії в 21 префектурі в даний час діє надзвичайний стан.
Хоча в Токіо спостерігається тенденція до зниження, кількість випадків COVID-19 все ще залишається відносно високою.
Довідка
У суботу столиця Японії повідомила про 2 362 нових випадки зараження COVID-19, а кількість серйозних випадків знизилася до 267 з 278 днем раніше.
Префектури, в тому числі Ібаракі, Точігі, Окаяма і Хіросіма, розглядають можливість скасування надзвичайного стану і, можливо, переходу до менш суворих обмежувальних заходів після дати закінчення 12 вересня, додали в Mainichi.