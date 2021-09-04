Японія продовжить надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19 в Токіо - ЗМІ

Деталі

Шість інших префектур, включаючи промислові центри Осака і Айті, також будуть розглядатися на предмет продовження періоду надзвичайної ситуації з поточної дати закінчення, 12 вересня, повідомляє газета.

Уряд проведе засідання, щоб прийняти рішення приблизно в середині наступного тижня.

По всій Японії в 21 префектурі в даний час діє надзвичайний стан.

Хоча в Токіо спостерігається тенденція до зниження, кількість випадків COVID-19 все ще залишається відносно високою.

Довідка

У суботу столиця Японії повідомила про 2 362 нових випадки зараження COVID-19, а кількість серйозних випадків знизилася до 267 з 278 днем ​​раніше.

Префектури, в тому числі Ібаракі, Точігі, Окаяма і Хіросіма, розглядають можливість скасування надзвичайного стану і, можливо, переходу до менш суворих обмежувальних заходів після дати закінчення 12 вересня, додали в Mainichi.