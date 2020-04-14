В Ужгороді на COVID-19 захворів далекобійник зі Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на ранок в Ужгороді COVID-19 лабораторно підтверджено у 24 містян. Також зареєстровано один новий випадок у водія-далекобійника, який повернувся зі Словаччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу міської ради Ужгорода.
“На сьогоднішній ранок, 14 квітня, COVID-19 діагностовано у 24 ужгородців, 10 із них — медичні працівники. Один новий випадок — це водій-далекобійник, який повернувся зі Словаччини”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 6 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 17 — на амбулаторному лікуванні.
Окрім того, 1 людина одужала, 219 осіб із підозрою на COVID-19 за період карантину обстежено в Ужгороді.
Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження через імовірне приховання лікарем у пацієнтки, яка померла, діагнозу COVID-19.