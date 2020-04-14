В Ужгороде на COVID-19 заболел дальнобойщик из Словакии

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на утро в Ужгороде COVID-19 лабораторно подтверждено у 24 горожан. Также зарегистрирован один новый случай у водителя-дальнобойщика, который вернулся из Словакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Ужгорода.