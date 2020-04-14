В Ужгороде на COVID-19 заболел дальнобойщик из Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на утро в Ужгороде COVID-19 лабораторно подтверждено у 24 горожан. Также зарегистрирован один новый случай у водителя-дальнобойщика, который вернулся из Словакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Ужгорода.
“На сегодняшнее утро, 14 апреля, COVID-19 диагностирован у 24 ужгородцев, 10 из них — медицинские работники. Один новый случай — это водитель-дальнобойщик, который вернулся из Словакии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 человек находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, 17 — на амбулаторном лечении.
Кроме того, 1 человек выздоровел, 219 человек с подозрением на COVID-19 за период карантина обследовано в Ужгороде.
Напомним, в Закарпатской области правоохранители открыли уголовное производство из-за возможного сокрытия врачом у скончавшейся пациентки диагноза COVID-19.