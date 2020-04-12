На Закарпатті відкрили кримінальне провадження через приховування діагнозу COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Закарпатській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження через імовірне приховання лікарем у пацієнтки, яка померла, діагнозу COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
"На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне не вжиття медичними працівниками районної лікарні заходів, щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації.
У повідомлені, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні, умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.
Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури.
Нагадаємо, на Закарпатті помер лікар, у якого підтвердили захворювання, викликане коронавірусною хворобою.