На Закарпатье открыли уголовное производство из-за сокрытия диагноза COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Закарпатской области правоохранители открыли уголовное производство из-за возможного сокрытия врачом у скончавшейся пациентки диагноза COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"В Иршавском районе зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данную информацию обнаружено прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.
В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 у одной из пациенток, которая впоследствии умерла.
Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Досудебное расследование по данному факту будет осуществлять Иршавское отделение полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве обеспечивают прокуроры Иршавского отдела Хустского местной прокуратуры.
Напомним, на Закарпатье умер врач, у которого подтвердили заболевание, вызванное коронавирусной болезнью.