В УЦОЯО пояснили, чи потрібно буде платити за ЗНО

“У соціальних мережах шириться інформація про намагання Міністерства освіти і науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти запровадити платне ЗНО. Звичайно, це збурює суспільство, оскільки ЗНО є важливою складовою системи освіти, передбачає дотримання принципу рівності всіх громадян. Маємо зазначити, що в проекті наказу „Про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти“ справді передбачено запровадження можливості складати ЗНО за кошти фізичних або юридичних осіб, однак ця норма тільки розширить можливості здобувачів освіти, оскільки дозволить складати понаднормову кількість предметів ЗНО”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році учасники обирали до чотирьох предметів ЗНО, якби ця норма вже була чинною, учасники змогли б складати чотири предмети ЗНО за кошти держави і ще до семи предметів за власні кошти.

“У поточному році Міністерство освіти і науки України дозволило учасникам складати до п’яти навчальних предметів, тобто понаднормовими були б шостий, сьомий та інші навчальні предмети. Наголосимо також на тому, що оплата проходження ЗНО з понаднормової кількості навчальних предметів передбачена чинним Законом України „Про повну загальну середню освіту“, у п. 7 статті 47 якого зазначено, що особа має право пройти зовнішнє незалежне оцінювання понад встановлену центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що з огляду на комплексність питання про надання платних послуг бюджетними установами брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року.

“Узагальнюючи, наголосимо на тому, що кількість предметів ЗНО, які можна складати за кошти держави, завжди буде уможливлювати доступ громадян до омріяних закладів вищої освіти. А норма, про яку йдеться, розширить можливості громадян, які захочуть спробувати свої сили з багатьох навчальних предметів”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проект наказу, яким передбачається зробити платними частину предметів Зовнішнього незалежного оцінювання.