В УЦОКО объяснили, нужно ли будет платить за ВНО

“В социальных сетях распространяется информация о попытке Министерства образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования ввести платное ВНО. Конечно, это будоражит общество, поскольку ВНО является важной составляющей системы образования, предполагает соблюдение принципа равенства всех граждан. Должны отметить, что в проекте приказа „Об утверждении Изменений в Порядок проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования“ действительно предусмотрено введение возможности сдавать ВНО за средства физических или юридических лиц, однако эта норма только расширит возможности соискателей образования, поскольку позволит составлять сверхурочное количество предметов ВНО”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году участники выбирали до четырех предметов ВНО, если бы эта норма уже действовала, участники смогли бы сдавать четыре предмета ВНО за счет государства и еще до семи предметов за собственные средства.

“В текущем году Министерство образования и науки Украины позволило участникам составлять до пяти предметов, то есть сверхурочными были бы шестой, седьмой и другие учебные предметы. Отметим также то, что оплата прохождения ВНО по сверхурочному количеству учебных предметов предусмотрена действующим Законом Украины „О среднем образовании“, в п. 7 статьи 47 которого указано, что лицо имеет право пройти внешнее независимое оценивание сверх установленного центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки”, — указано в сообщении.

Сообщается, что, учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями участвовать в платном ВНО участники смогут не раньше 2022 года.

“Обобщая, отметим то, что количество предметов ВНО, которые можно сдавать за счет государства, всегда будет давать возможность доступа граждан к вожделенным высшим учебным заведениям. А норма, о которой идет речь, расширит возможности граждан, которые захотят попробовать свои силы из многих учебных предметов”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Министерство образования и науки предлагает для обсуждения проект приказа, которым предполагается сделать платными часть предметов внешнего независимого оценивания.