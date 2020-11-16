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В уряду немає 2 млрд грн для авіаційної галузі - експерти

В уряду немає 2 млрд грн для авіаційної галузі - експерти

Київ • УНН

 • 10591 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль затвердив програму розвитку авіаційної промисловості. Згідно з нею в Україні на авіабудування виділятимуть приблизно 2 млрд грн на рік. Проте в самому Держбюджеті у 2021 році на програми розвитку оборонно-промислового комплексу передбачено всього 2,53 млрд гривень. Фахівці розповіли УНН, звідки уряд планує брати кошти, передбачені програмою та чи не буде фінансуватись авіабудівна галузь за рахунок всього іншого оборонно-промислового комплексу.

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що в державному бюджеті на 2021 рік окремі кошти на авіагалузь не передбачені, лише на розвиток всього оборонно-промислового комплексу країни в розмірі 2,5 млрд грн.

"У нас те фінансування, яке було передбачене урядом на фінансування Мінекономіки у держбюджеті на 2021 рік – 2,53 млрд грн. Ми не ідентифікуємо цю суму з авіагалуззю. Це загальна сума підтримки ОПК. Були пропозиції щодо авіаційної галузі окремих народних депутатів. Були пропозиції передати на Мінстратегпром оці 2 млрд 530, але ми навіть сьогодні достеменно не знаємо, яку саме суму та на які цілі передадуть", - розповіла вона.

За словами Южаніної, поки що взагалі незрозуміло, звідки уряд планує брати додаткові не передбачені бюджетом 2 млрд грн на затверджену програму розвитку авіабудівної галузі.

"Зараз бюджет перетворився на листок паперу, на якому пишуть ті цифри, які кому забажаються. Нічого не вартує намалювати в дохідній частині додаткові надходження чи від НБУ, чи від державних підприємств", - зазначила вона.

Політолог Павло Рудяков вважає, що в цій ситуації мова йде про лоббізм на найвищому рівні.

"Думаю, що Уруський (віце-премєр-міністр – ред.) надав якісь розрахунки. За бажання можна обґрунтувати все, що хочеш. Швидше за все, тут іде мова про лобізм – про лобістські моделі на найвищому рівні. Бо гроші у держави є, інша справа, що вони неефективно використовуються. Це підтвердив фонд для боротьби з "ковід", коли гроші забрали лобісти там де мають і не мають право. Думаю, тут така сама історія: мова йде про лобізм конкретних сторін, які ці гроші освоять", - зазначив експерт.

Нагадаємо, перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що затверджена Кабміном программа розвитку авіаційної галузі є голим популізмом.

Українські Національні Новини

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