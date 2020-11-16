У правительства нет 2 млрд грн для авиационной отрасли - эксперты

Народный депутат Нина Южанина рассказала, что в государственном бюджете на 2021 год отдельные средства на авиаотрасль не предусмотрены, только на развитие всего оборонно-промышленного комплекса страны в размере 2,5 млрд грн.

"У нас то финансирование, которое было предусмотрено правительством на финансирование Минэкономики в госбюджете на 2021 год - 2,53 млрд грн. Мы не идентифицируем эту сумму с авиаотраслью. Это общая сумма поддержки ОПК. Были предложения по авиационной отрасли отдельных народных депутатов. Были предложения передать Минстратегпром эти 2 млрд 530, но мы даже сегодня точно не знаем, какую именно сумму и на какие цели передадут", - рассказала она.

По словам Южаниной, пока вообще непонятно, откуда правительство планирует принимать дополнительные не предусмотренные бюджетом 2 млрд грн на утвержденную программу развития авиастроительной отрасли.

"Сейчас бюджет превратился в листок бумаги, на котором пишут те цифры, которые кому пожелаются. Ничего не стоит нарисовать в доходной части дополнительные поступления или от НБУ, или от государственных предприятий", - отметила она.

Политолог Павел Рудяков считает, что в этой ситуации речь идет о лоббизме на высшем уровне.

"Думаю, что Уруский (вице-премьер-министр - ред.) предоставил какие-то расчеты. При желании можно обосновать все, что хочешь. Скорее всего, здесь идет речь о лоббизме - о лоббистских моделях на высоком уровне. Потому что деньги у государства есть, другое дело, что они неэффективно используются. Это подтвердил фонд для борьбы с "ковид", когда деньги забрали лоббисты, там где имеют и не имеют права. Думаю, тут такая же история: речь идет о лоббизме конкретных сторон, которые эти деньги освоят", - отметил эксперт.

Напомним, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики народный депутат Ярослав Юрчишин считает, что утвержденная Кабмином программа развития авиационной отрасли является голым популизмом.