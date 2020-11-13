Нардеп пояснив, чому програма уряду з розвитку авіаційної промисловості - "голий популізм"

“Це голий популізм. У момент кризи без наявності грошей в бюджеті говорити про виділення такої суми навіть для такої важливої галузі — це видавати бажане за дійсне. Особливо коли не озвучується, де ці кошти будуть братися”, — вважає Юрчишин.

Також народний депутат вбачає у затвердженні цієї програми наміри віце-прем’єр-міністра Олега Уруського, який очолює профільне Міністерство, взяти під контроль сферу оборонної промисловості.

“Це може бути ще один сценарій: фактично взяти під контроль сферу оборонної промисловості, чим Уруський вже давно хотів би зайнятися. Якщо з усього оборонного бюджету — 2,5, більше ніж 2/3 — 2 млрд піде на одну з галузей, то, відповідно, всі інші сфери оборонного бюджету розвиватися не будуть, бо не буде вистачати коштів. Дай бог щоб залишків вистачило на зарплати персоналу. На якісь інфраструктурні комунальні та інші виплати. Тому, взявши під контроль лише згадану сферу, можна буде легко прибрати до рук оборонний комплекс і в кінцевому варіанту „Укроборонпром“, про що пан Уруський не приховуючи говорить, що це його мета”, — вважає він.

Юрчишин впевнений, що сценарій додаткового виділення з бюджету коштів на авіабудівну галузь — малоймовірна. Особливо, враховуючи дефіцит державного бюджету.

“Такий сценарій найменш можливий з банальної причини — у нас вже дефіцит бюджету великий, очікується майже 100 млрд гривень. Тому, власне, до цих 100 млрд додати ще 2 млрд, що неможливо зробити. Тож тут працює популістичний варіант: номінально кошти закладені, а реально їх немає”, — наголосив нардеп.

За словами Юрчишина, варіант, коли подібні програми затверджуються з метою перерозподілу фінансових потоків між можновладцями — найгірший.

“Найгірший варіант, коли таким методом просто намагатимуться переділити фінансові потоки та взяти під контроль цілу сферу — не лише авіаційну, а й оборонну загалом”, — підсумував він.

Нагадаємо, експерти зазначають, що кадрові проблеми на авіабудвному підприємстві “Антонов” пов’язані з бажанням віце-прем’єр-міністра Уруського забрати його під власний контроль.

Також нагадаємо, що профільні асоціації авіабудівної сфери звернулись до Президента Зеленського з проханням передати державне підприємство “Антонов” з-під управління концерну “Укроборонпром” в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Очільник відомства — віце-прєм’єр-міністр Олег Уруський.