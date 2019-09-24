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В уряді прокоментували слова Верещук щодо НАТО

В уряді прокоментували слова Верещук щодо НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. В уряді прокоментували інформацію стосовно висловлювання представника уряду у парламенті, народного депутата Ірини Верещук в ефірі одного з телеканалів щодо НАТО, вказавши, що її слова були некоректно трактовані низкою медіа, а стратегічний курс України до ЄС та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.

"Повідомляємо, що слова Ірини Верещук були некоректно трактовані низкою медіа. Стратегічний курс України до ЄС та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним", - зазначили в уряді.

Як вказано, стратегічна готовність НАТО прийняти Україну також підтверджена у Декларації Бухарестського саміту 2008 року, де прямо вказано, що Україна стане членом НАТО.

"Звісно, міжнародний збройний конфлікт на Сході з багатьох позицій ускладнює для України інтеграцію до НАТО. Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії. Саме це малося на увазі", - йдеться у заяві, поширеній пресслужбою Кабміну.

При цьому у заяві зазначається, що "так само багато залежить і від нас самих, адже Україна буде реальним кандидатом на членство в НАТО тільки за умови серйозного прогресу в реформах: успішного подолання корупції, забезпечення належного врядування, прозорості, дотримання прав людини та гендерної рівності, реформування кримінального правосуддя, судової реформи".

"Саме це мала на увазі Ірина Верещук, коли наводила приклади інших країн відносно процесу їхнього вступу до НАТО. Насамкінець, Ірина Верещук особисто спростувала раніше поширену викривлену інформацію", - підсумували в уряді.

Додамо, оцінка Ірини Верещук в інтерв'ю перспектив інтеграції України в НАТО викликала бурхливу реакцію. Згодом вона у коментарі ЗМІ зазначила, що все, що вона сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми повинні бути реалістами стосовно НАТО.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що курс на членство в ЄС та НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним.

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