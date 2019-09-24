В правительстве прокомментировали слова Верещук относительно НАТО

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В правительстве прокомментировали информацию о высказываниях представителя правительства в парламенте, народного депутата Ирины Верещук в эфире одного из телеканалов относительно НАТО, указав, что ее слова были неправильно трактованы рядом медиа, а стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.