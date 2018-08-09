В уряді нагадали, як економним субсидіантам отримати премію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Економні субсидіанти, у разі якщо заощадили 100 кубометрів газу чи 150 кіловат електроенергії, можуть отримати премію від держави — до 700 гривень готівкою. Щоб отримати ці гроші, необхідно до 1 вересня подати необхідні документи до місцевого управління соцзахисту, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Заощадивши 100 кубів газу чи 150 кіловат електроенергії, можете розраховувати на премію від уряду. Для її отримання слід до 1 вересня 2018 року подати заяву до місцевого управління соцзахисту, вказавши свій рахунок в банку або поштове відділення”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або, звернувшись до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.
Минулого року премії за зекономлені енергоресурси отримали 1 мільйон 755 тисяч українських родин.
Нагадаємо, українці можуть оформити субсидію із врахуванням лише кількості людей, які фактично проживають у помешканні.