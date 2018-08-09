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В правительстве напомнили, как экономным субсидиантам получить премию

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Экономные субсидианты, в случае если сэкономили 100 кубометров газа или 150 киловатт электроэнергии, могут получить премию от государства — до 700 гривен наличными. Чтобы получить эти деньги, необходимо до 1 сентября подать необходимые документы в местное управление соцзащиты, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

В правительстве напомнили, как экономным субсидиантам получить премию

"Сэкономив 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, можете рассчитывать на премию от правительства. Для ее получения необходимо до 1 сентября 2018 года подать заявление в местное управление соцзащиты, указав свой счет в банке или почтовое отделение", - говорится в сообщении.

Отметим, информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или, обратившись к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

В прошлом году премии за сэкономленные энергоресурсы получили 1 млн 755 тысяч украинских семей.

Напомним, украинцы могут оформить субсидию с учетом только количества людей, которые фактически проживают в жилище.

Украинские Национальные Новости

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