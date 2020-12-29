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В уряді хочуть "максимально швидко" запустити відновлене Мінагро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Міністерстві економіки України обіцяють максимально швидко рухатись для відновлення Міністерства аграрної політики. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко на пресконференції у вівторок, 29 грудня, передає кореспондент УНН.

В уряді хочуть "максимально швидко" запустити відновлене Мінагро

“Щодо запуску Міністерства аграрної політики — вчора постановою уряду ми відновили Міністерство аграрної політики шляхом відміни приєднання його до Міністерства економіки. Як ми розуміємо, процес об’єднання міністерств займає довгий час, тому Міністерство аграрної політики... Вчора було дано старт відновлення міністерства. Скільки часу це займе? Ми будемо максимально швидко рухатись”, — сказав міністр.

Він також звернувся до аграріїв, зазначивши, що всі програми, які зараз заплановані, в тому числі на 2021 рік, будуть реалізовані.

“До створення — у нашому міністерстві, після створення вони плавно перейдуть у нове міністерство”, — пояснив Петрашко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України напередодні проголосував за рішення, що стосується відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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