Кабмін відмінив створення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України

“Постановою пропонується відмінити рішення про організацію міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання до міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це по суті дає старт створення нового міністерства аграрної політики”, — сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила постанову про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.