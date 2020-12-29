В правительстве хотят "максимально быстро" запустить возобновленное Минагро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Министерстве экономики Украины обещают максимально быстро двигаться для восстановления Министерства аграрной политики. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на пресс-конференции во вторник, 29 декабря, передает корреспондент УНН.
"Что касается запуска Министерства аграрной политики - вчера постановлением правительства мы восстановили Министерство аграрной политики путем отмены присоединения его к Министерству экономики. Как мы понимаем, процесс объединения министерств занимает долгое время, Министерство аграрной политики... Вчера был дан старт восстановления министерства. Сколько времени это займет? Мы будем максимально быстро двигаться", - сказал министр.
Он также обратился к аграриям, отметив, что все программы, которые сейчас запланированы, в том числе на 2021 год, будут реализованы.
"До создания - в нашем министерстве, после создания они плавно перейдут в новое министерство", - пояснил Петрашко.
Напомним, Кабинет министров Украины накануне проголосовал за решение, касающееся восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.