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В уряд подадуть зміни до постанови про відкриті дані

В уряд подадуть зміни до постанови про відкриті дані

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Міністерстві цифрової трансформації України готують перелік змін до постанови №835 про відкриті дані, щоб вона відповідала законодавству Європейського Союзу. Відповідні напрацювання подадуть до уряду. Про це сьогодні повідомив під час Open Data Forum перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає кореспондент УНН.

"Якщо аналізувати наступну директиву ЄС з точки зору, чому ми не відповідаємо взагалі - у постанові №835 (про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних – ред.) у нас дуже маленький фокус щодо динамічних даних і відкриття даних через API", - сказав Вискуб.

За його словами, в Україні постанова виконується лише на 43%, і це поганий результат.

"Ми вже готуємо винести до уряду пропозиції по відкритих даних, винести дуже актуальні проблеми щодо відкриття корупційних даних. А також підняти питання невиконання постанови, бо 43% - це взагалі не виконання", - сказав Вискуб.

Нагадаємо, Україна за міжнародними дослідженнями зараз має найбільш розвинену екосистему відкритих даних у Східній Європі.

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