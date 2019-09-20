У посольстві США відзначили успіхи України у сфері відкритих даних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна за міжнародними дослідженнями зараз має найбільш розвинену екосистему відкритих даних у Східній Європі. Про це сьогодні повідомила під час Open Data Forum заступниця голови місії США в Україні Крістіна Квін, передає кореспондент УНН.
"Україна вже визнана за свої успіхи в тому, щоби створювати пакети відкритих даних. Наразі, за міжнародними дослідженнями, Україна зараз має найбільш розвинену екосистему відкритих даних у Східній Європі. І це дуже важливо", - сказала Квін.
Нагадаємо, за словами віце-прем'єра - голови Мінцифри Михайла Федорова, Україна за три роки має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.
Як повідомляв УНН, за словами Федорова, держава повинна перетворитися у простий сервіс, як Uber або Booking, — для того, аби громадяни могли швидко отримувати допомогу від держави.