В правительство подадут изменения в постановление об открытых данных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Министерстве цифровой трансформации Украины готовят перечень изменений в постановление №835 об открытых данных, чтобы она соответствовала законодательству Европейского Союза. Соответствующие наработки подадут в правительство. Об этом сегодня сообщил во время Open Data Forum первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает корреспондент УНН.
"Если анализировать следующую директиву ЕС с точки зрения, чему мы не отвечаем вообще - в постановлении №835 (о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных - ред.) у нас очень маленький фокус по динамическим данным и открытия данных через API" - сказал Выскуб.
По его словам, в Украине постановление выполняется только на 43%, и это плохой результат.
"Мы уже готовим вынести в правительство предложения по открытым данным, вынести очень актуальные проблемы по открытию коррупционных данных. А также поднять вопрос невыполнения постановления, поскольку 43% - это вообще не выполнение", - сказал Выскуб.
Напомним, Украина по международным исследованиям сейчас имеет наиболее развитую экосистему открытых данных в Восточной Европе.