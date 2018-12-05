В УПЦ МП запевняють, що у Почаївській Лаврі шукали цінні експонати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Свято-Успенській Почаївській Лаврі, яку було визнано незаконно переданою УПЦ (МП), комісія Міністерства юстиції провела інвентаризацію на наявність цінних експонатів. Про це повідомляє прес-служба УПЦ (МП), передає УНН.
“5 грудня 2018 року Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність „експонатів“, згідно реєстру 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі, в обителі проводилася перевірка наявності зареєстрованих “експонатів”, яку звершила комісія заповідника, згідно опису радянського періоду.
Зокрема, ревізію здійснювали в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.
Нагадаємо, 23 листопада Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.