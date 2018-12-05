В УПЦ МП уверяют, что в Почаевской Лавре искали ценные экспонаты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Свято-Успенской Почаевской Лавре, которая была признана незаконно переданной УПЦ (МП), комиссия Министерства юстиции провела инвентаризацию на наличие ценных экспонатов. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП), передает УНН.
"5 декабря 2018 года Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие "экспонатов", согласно реестра 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в обители проводилась проверка наличия зарегистрированных "экспонатов", которую совершила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода.
В частности, ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе.
Напомним, 23 ноября Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.