В Умані під час конфлікту хасиду розбили ніс: поліція встановлює обставини інциденту

“Конфлікт був, ми його підтверджуємо, поліцейські були на місці події. На той час хасид відмовився писати заяву, він не звертався із заявами до поліції. Проте, поліцією Умані зараз ще встановлюються додаткові обставини щодо цього інциденту і події. Вже коли будемо знати більш детальніше, нададуть нам деталі, нададуть нам роз’яснення, чи, можливо, якусь кваліфікацію по цій справі, то ми обов’язково надамо офіційну інформацію, буде на наших ресурсах”, - сказала Зоя Вовк, коментуючи інформацію про те, що в Умані стався конфлікт поблизу супермаркета, під час якого хасиду розбили ніс.

Про сам конфлікт, що стався у ніч на 1 вересня, повідомили брацлавські хасиди, які звернулись до Об'єднаної єврейської громади України.

“Брацлавські хасиди в Умані повідомили до Об'єднаної єврейської громади України про те, що після півночі 1 вересня біля “АТБ” на вулиці Тищика стався конфлікт між невідомими місцевими жителями і паломниками. Хасиди приїхали в магазин, щоб зробити покупки, коли невідомі вступили з паломниками в конфлікт з невідомої причини. ОЄОУ повідомили, що четверо невідомих напали на одного з брацлавських хасидів, поки його друг відійшов. Потерпілий отримав травму: йому розбили ніс до крові. Постраждалим виявився ізраїльтянин з видом на проживання в Україні”, - повідомили в Jewish News.

Зоя Вовк підкреслила при цьому, що ситуація набула широкого резонансу.

“У нас щойно закінчилась пресконференція, і на пресконференції начальник слідчого управління говорив на цю тему, що відомо, були на місці… Таких значних правопорушень в цілому в Умані не спостерігаємо. Ті факти, які були, то ми про них писали, надавали коментарі для журналістів. А так, ми працюємо в посиленому режимі, забезпечуємо охорону громадського порядку”, - додала Зоя Вовк.

За її словами, також під час пресконференції обговорювалось питання, скільки буде постів і скільки поліцейських забезпечуватиме порядок.

Нагадаємо, 27 серпня стався конфлікт із хасидами в Умані, у поліції відкрили провадження.