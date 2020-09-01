В Умани во время конфликта хасиду разбили нос: полиция устанавливает обстоятельства инцидента

"Конфликт был, мы его подтверждаем, полицейские были на месте происшествия. К тому времени хасид отказался писать заявление, он не обращался с заявлениями в полицию. Однако, полицией Умани сейчас еще устанавливаются дополнительные обстоятельства по данному инциденту и события. Уже когда будем знать более подробно, предоставят нам детали, предоставят нам разъяснения, или, возможно, какую-то квалификацию по этому делу, то мы обязательно предоставим официальную информацию, будет на наших ресурсах", - сказала Зоя Волк, комментируя информацию о то, что в Умани произошел конфликт у супермаркета, во время которого хасиду разбили нос.

О самом конфликте, произошедшем в ночь на 1 сентября, сообщили брацлавские хасиды, которые обратились к Объединенной еврейской общине Украины.

"Брацлавские хасиды в Умани сообщили Объединенной еврейской общине Украины о том, что после полуночи 1 сентября у "АТБ" на улице Тыщика произошел конфликт между неизвестными местными жителями и паломниками. Хасиды приехали в магазин, чтобы сделать покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине. ОЕОУ сообщили, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг ушел. Пострадавший получил травму: ему разбили нос до крови. Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине", - сообщили в Jewish News.

Зоя Волк подчеркнула при этом, что ситуация получила широкий резонанс.

"У нас только закончилась пресс-конференция, и на пресс-конференции начальник следственного управления говорил на эту тему, что известно, были на месте... Таких значительных правонарушений в целом в Умани не наблюдаем. Те факты, которые были, то мы о них писали, предоставляли комментарии для журналистов. А так, мы работаем в усиленном режиме, обеспечиваем охрану общественного порядка", - добавила Зоя Вовк.

По ее словам, также во время пресс-конференции обсуждался вопрос, сколько постов и сколько полицейских будут обеспечивать порядок.

Напомним, 27 августа произошел конфликт с хасидами в Умани, в полиции открыли производство.