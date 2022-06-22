В "Укрзалізниці" попередили про затримку потягів: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На ділянці Задвір’я — Красне з рейок зійшов вантажний вагон, через це низка пасажирських потягів “Укрзалізниці” затримується. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.
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“У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір’я — Красне, очікуються затримки низки пасажирських поїздів. Час затримки можна відслідковувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Затримуються, зокрема, такі потяги:
· № 18/17 Львів — Харків;
· № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
· № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
· № 60/59 Чоп — Київ;
· № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
· № 92/91 Львів — Київ;
· № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
· № 12/11 Львів — Одеса;
· № 82/81 Ужгород — Київ;
· № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
· № 56/55 Рахів — Київ;
· № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
Нагадаємо
З 24 червня почне курсувати новий регіональний потяг Київ — Шостка.